BERLIN (dpa-AFX) - Die erste von vier Formel-1-Übertragungen des TV-Senders RTL in diesem Jahr haben im Durchschnitt 4,16 Millionen Zuschauer gesehen. Das ergab am Sonntagnachmittag beim Grand Prix der Emilia Romagna in Imola nach Senderangaben einen Marktanteil von 22,2 Prozent. Der Jahresdurchschnitt von RTL lag 2020 bei den Formel-1-Rennen bei 3,99 Millionen.

Bis zum Ablauf der vergangenen Saison hatte RTL 30 Jahre lang die Formel 1 komplett im Free-TV übertragen, war aber zuletzt im Wettbieten um die Medienrechte der wichtigsten Motorsport-Serie dem Pay-TV-Sender Sky unterlegen. Durch eine Sub-Lizenz darf RTL in dieser Saison nur noch vier Rennen zeigen. Sky sendet 19 der 23 Saisonrennen exklusiv für seine Kunden./mrs/DP/mis