Im Zentrum der deutschen Stadt entsteht bis 2025 ein neues Verwaltungszentrum. Vom Auftragswert im Volumen von 116 Mio. Euro entfallen zwei Drittel (66 Prozent) auf die Konzerntochter als Generalunternehmerin in einer Arbeitsgemeinschaft, der Rest auf den Arge-Partner Dreßler Bau GmbH, wie die STRABAG am Montag mitteilte. Mit dem Neubau sollen in der sächsischen Landeshauptstadt mehrere derzeit noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...