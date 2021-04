Wir haben den Punkt "was fehlt dem ATX TR aufs All-time-High?" in unser tägliches BSNgine-Mittagsmail eingebaut. Heute liest sich das so:Um 23:44 liegt der der ATX TR mit +0.25 Prozent im Plus bei 6385 Punkten (Ultimo 2020: 5466, auf das All-time-High vom 9.7.2007 bei 6727,44 fehlen aktuell noch 5.37 Prozent). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +1.02% auf 18.285 Euro, dahinter Frequentis mit +0.66% auf 23.05 Euro und Wienerberger mit +0.46% auf 32.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15489 (+0.19%, Ultimo 2020: 13719). (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.04.)

Den vollständigen Artikel lesen ...