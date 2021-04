(shareribs.com) Frankfurt / New York 19.04.2021 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel durchwachsen. Der TecDAX bewegt sich kaum. An der NASDAQ können unter anderem AMD vorbörslich zulegen. Der DAX verliert am Mittag 0,1 Prozent auf 15.447 Punkte, belastet von Covestro, Vonovia und Continental. Auf der anderen Seite stehen E.On, Delivery Hero und Fresenius. Der MDAX legt um 0,1 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...