Westfall Technik Inc. hat den Branchenveteranen Paul Humphries in seinen Verwaltungsrat aufgenommen. Humphries arbeitete mit Brian Jones, CEO von Westfall, und Mark Gomulka, COO, zusammen, während er bei der an der NASDAQ gelisteten Flex Ltd. (ehemals Flextronics) tätig war. Er verfügt über drei Jahrzehnte Erfahrung in der Leitung von ausgelagerten Fertigungsdienstleistungsunternehmen.

Paul Humphries, a former long-time, senior Flex executive, brings a wealth of experience to Westfall's board. He has spent years in the medical industry building global, high-reliability businesses. (Photo: Business Wire)

Bis zu seiner Pensionierung im November 2020 war Humphries zwei Jahrzehnte bei Flex tätig, dem 160.000 Mitarbeiter umfassenden multinationalen Elektronikvertragshersteller mit Sitz in Singapur. In seiner letzten Position bei Flex war Humphries Präsident der Abteilung High Reliability Solutions (HRS), die einen Jahresumsatz von 11 Milliarden USD erzielte und für die Bereiche Medizin, Automobil und Industrie (einschließlich Industrieanlagen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung und Energie) tätig war.

Humphries erklärte: "Ich kenne das Westfall-Team und seine Fähigkeiten. Sie sind dynamische Führungskräfte und verpflichten sich, in ihre Teams, Kunden und Technologien zu investieren. Gute Beispiele sind die neuen Reinräume in Kalifornien, Wisconsin und Chicago sowie ihre vielen proprietären Technologien."

"Wir freuen uns sehr, Paul in unserem Vorstand zu haben", sagte Gomulka. "Er ist einer der führenden Denker der Branche und ein geschätzter persönlicher Mentor. Wir freuen uns auf seine Analysen unserer ehrgeizigen Anlagestrategie."

Jones fügte hinzu: "Paul ist ein hochtalentierter Manager mit einem großen Erfahrungsschatz in der Medizinbranche, der globale, hochzuverlässige Unternehmen aufbaut. Wir freuen uns auf Pauls Hilfe bei der Entwicklung von Strategien und Plänen für Wachstum und Erfolg." (Weitere Informationen zur Wachstumsstrategie von Westfall Technik finden Sie unter http://bit.ly/Westfallfeature_PENG).

Vor seiner Tätigkeit bei Flex HRS war Humphries Executive Vice President Human Resources bei Flex, wobei sein Schwerpunkt auf der Förderung von Vielfalt, der Einhaltung von Umweltvorschriften und der Verbesserung von Managementsystemen lag. Er kam im April 2000 durch die Übernahme von Chatham Technologies Inc. zu Flex, wo er Senior Vice President of Global Operations war. Vor Chatham hatte Humphries verschiedene leitende Positionen bei AlliedSignal, Honeywell und Borg-Warner Corp. inne. Er war auch viele Jahre im Vorstand der gemeinnützigen Silicon Valley Education Foundation (Förderung der MINT-Ausbildung) und der Superior Industries International Inc. tätig. Humphries hat einen Bachelor-Abschluss (mit Auszeichnung) in angewandten Sozialwissenschaften von der Coventry University in Großbritannien und eine postgraduale Zertifizierung in Personalmanagement vom West Glamorgan Institute of Higher Education, ebenfalls in England.

Westfall Technik bietet hochproduktive Lösungen für die Kunststoffherstellung für die Medizin-, Verbraucherverpackungs- und Konsumgüterindustrie. Zu den Wettbewerbsvorteilen von Westfall Technik in 18 Betrieben zählen moderne automatisierte Systeme, korrelative Formprozesse und effektive Industrie 4.0-Konzepte. Markeninhaber können von einem vertrauenswürdigen Team qualitativ hochwertige Produkte zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, eine schnelle Reaktion und damit eine kürzere Markteinführungszeit, eine 100%ige Inspektion und Rückverfolgbarkeit von Pellet auf Palette, Einhaltung der Lieferkettensicherheit und Zuverlässigkeit erwarten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.westfalltechnik.com.

Merritt Williams

Chief Sales Marketing Officer

merritt.williams@westfall-technik.com

Tel: (502) 386-1399