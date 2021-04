Wenn die USA über Konjunkturprogramme 2 Bio. $ und mehr in die Infrastruktur stecken, profitiert wenig überraschend vor allem die Bauindustrie. Und mit ihr die Hersteller von Baumaschinen wie Wacker Neuson. Dabei war der US-Markt im vergangenen Jahr der Stimmungskiller. 2020 war coronabedingt ein schlechtes Jahr, Produktionsausfälle führten zu hohen Verlusten und Abschreibungen. Deshalb brach der Nettogewinn 2020 bei einem um 15 % auf 1,6 Mrd. € rückläufigen Umsatz von 88 Mio. auf 14 Mio. € ein. 2021 und darüber hinaus sind die USA allerdings einer der Wachstumsmotoren. Der nordamerikanische Markt steht in einem normalen Jahr für rund 25 % des Umsatzes. Damit hat Wacker Neuson im laufenden, aber insbesondere in den folgenden Jahren gute Wachstumsperspektiven, zumal die Maschinen der Münchener sehr effizient beim Kraftstoffverbrauch und schnell und flexibel einsetzbar sind, was sie sehr begehrt macht.



