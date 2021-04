Heute wird es für die Aktie des US-Chipherstellers AMD richtig spannend. Nachdem der Wert bereits in der letzten Woche starke Kurssprünge hingelegt hatte, könnte er heute erneut an Dynamik zunehmen. Selbst ein Ende der seit drei Monaten anhaltenden Konsolidierungsphase ist nun möglich. Das sollten Sie jetzt beachten.Die branchenweite Korrektur der US-Tech-Werte hat auch vor der AMD-Aktie keinen Halt gemacht. Seit Mitte Januar bewegt sich der Titel in einem Abwärtskanal nach unten. Im Zuge des Abverkaufs ...

