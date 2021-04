Die Situation am Chip-Markt bleibt angespannt - auch für Speicherchips. Dennoch will das Management von Micron die Kapazitäten nicht aggressiv erweitern. Am DRAM-Markt ziehen die Preise daher bereits rasant an und NAND-Chips könnten bald folgen. Insbesondere aufgrund des neuesten Aufruhrs rund um die Kryptowährung Chia.Verhaltener KapazitätsausbauNachdem 2017 den Markt ein Angebotsüberhang erfasst hatte, wurde seitens der großen Speicherchiphersteller Samsung, SK Hynix und Micron kräftig investiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...