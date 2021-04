Die Wiener Börse hat sich am Montagnachmittag etwas höher präsentiert. Der ATX notierte gegen 14.30 Uhr mit plus 0,21 Prozent bei 3.239,58 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,21 Prozent auf 1.651,80 Zähler. Wichtige Impulse blieben auch am frühen Nachmittag Mangelware. Bewegung könnte allerdings die Eröffnung an der Wall Street bringen. Rund eine Stunde vor Handelsstart tendierten die ...

