Trip.com hat beim Börsengang in Hongkong, im Rahmen eines Zweit-Listings, ein starkes Debüt hingelegt. Die Aktien des Online-Reiseportals stiegen am ersten Handelstag um mehr als vier Prozent. Grund: Trip.com-Boss James Liang hatte zusätzlich auch noch positive Nachrichten im Gepäck.Das in China ansässige Unternehmen ist bereits seit 2003 an der Nasdaq in New York notiert. In den vergangenen Monaten haben aber viele große, in den USA börsennotierte, chinesische Unternehmen eine Zweitnotiz in Hongkong ...

