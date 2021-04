DJ PTA-Adhoc: OVB Holding AG: OVB Holding AG berichtet vorläufige Zahlen zum 31. März 2021 und hebt die Gesamtjahresprognose an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Köln (pta033/19.04.2021/15:25) - Köln, 19. April 2021 - Die OVB Holding AG (O4B, ISIN DE0006286560) konnte im ersten Quartal 2021 ihr Vertriebsergebnis signifikant steigern. Nach vorläufigen Berechnungen liegen die Erträge aus Vermittlungen im ersten Quartal 2021 in einer Bandbreite zwischen 75 Mio. Euro und 80 Mio. Euro (erstes Quartal 2020: 66,8 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) wird voraussichtlich deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres liegen (erstes Quartal 2020: 3,9 Mio. Euro).

Das Unternehmen geht vorbehaltlich der noch nicht abschätzbaren weiteren Auswirkungen der anhaltenden COVID-19-Pandemie für das Gesamtjahr 2021 derzeit von einem deutlichen Anstieg der Erträge aus Vermittlungen und des operativen Ergebnisses (EBIT) aus. Bisher war OVB für das Geschäftsjahr 2021 noch davon ausgegangen, dass die Erträge aus Vermittlungen gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 (270,6 Mio. Euro) leicht steigen und das EBIT stabil auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2020 (14,9 Mio. Euro) liegen wird.

Die vollständigen Ergebnisse des ersten Quartals 2021 wird die OVB Holding AG am 11. Mai 2021 bekanntgeben.

Die Zusammensetzung des EBIT entspricht der Darstellung auf S. 52 des Geschäftsberichts 2020 der OVB Holding AG.

(Ende)

Aussender: OVB Holding AG Adresse: Heumarkt 1, 50667 Köln Land: Deutschland Ansprechpartner: Brigitte Bonifer Tel.: +49 221 20 15-288 E-Mail: bbonifer@ovb.de Website: www.ovb.eu

ISIN(s): DE0006286560 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1618838700751 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2021 09:25 ET (13:25 GMT)