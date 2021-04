Während in Schanghai in diesen Tagen die Auto Motor Show beginnt, meldet nationale Statistikamt in Peking neue Rekordzahlen für Wirtschaftswachstum: Demnach ist chinesische Wirtschaft Anfang 2021 trotz Corona-Krise so stark gewachsen wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt stieg zwischen Januar und März um 18,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Dabei profitiert der Exportweltmeister von einer steigenden Nachfrage nach seinen Produkten, die in der Corona-Pandemie weltweit gefragt sind. Mathias Peer, Asien-Korrespondent in Bangkok, erklärt, warum die Börsen in China und Schanghai in diesem Jahr trotzdem Federn lassen mussten. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://bit.ly/3rWyJQg - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag