DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen treten auf der Stelle - Schaeffler gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen zeigen sich auch am Montagmittag wenig verändert. "Die Grundstimmung an den Börsen bleibt positiv", sagt Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf die andauernde Rekordjagd. Der Vermögensverwalter verweist allerdings auch darauf, dass ein Rückschlag wegen der, wie er sagt, massiv überkauften Lage schon eher der Normalfall als eine Überraschung wäre. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 15.429. Zum Start hatte der Index bei 15.502 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 setzt sich über der 4.000er-Marke fest, mit einem Plus von 1 auf 4.034 Punkte steht er auf dem höchsten Stand seit rund 20 Jahren.

Berichtssaison nimmt diese Woche an Fahrt auf

Im Blick steht die langsam an Fahrt aufnehmende Berichterstattung zum ersten Quartal. Diese Woche legen in Europa 50 Unternehmen ihre Zahlen vor. In der kommenden Woche sind es bereits 110 Unternehmen, die für gut ein Drittel der Marktkapitalisierung stehen. Die Analysten der UBS stufen die Gewinnschätzungen für 2021 als zu niedrig ein. Ihr Top-Down-Modell weist ein Wachstum beim Gewinn je Aktie von 50 Prozent in diesem Jahr aus, während der Konsens bei 37 Prozent liege. Dieses sollte außerdem über die Berichtssaison für das erste Quartal hinausgehen. Dabei sollte darauf geschaut werden, welche Unternehmen die höheren Rohstoff- oder Lohnkosten weitergeben können.

Einen Abverkauf gab es am Wochenende in den Kryptowährungen. Der Bitcoin-Kurs stürzte während des vergleichsweise illiquiden Handels am Sonntag um zeitweise 15 Prozent Richtung 50.000 Dollar ab, später erholte er sich auf 56.000. Aktuell werden wieder etwa 56.500 Dollar bezahlt. Auch die Kurse anderer Krypto-Währungen wie Ethereum brachen ein. Marktteilnehmer verweisen auf Gerüchte, das US-Finanzministerium könnte wegen der Geldwäsche-Gefahren gegen die Krypto-Währungen vorgehen.

Nach besseren vorläufigen Zahlen für das erste Quartal legen Schaeffler 2,3 Prozent zu. Der Autozulieferer hat Umsätze von 3,56 Milliarden Euro bei einer EBIT-Marge von 11,3 Prozent erzielt. Der Margenwert liegt deutlich über der Jefferies-Schätzung von 9 Prozent. Beim Umsatz hatten die Analysten mit einem Wert von 3,47 Milliarden Euro gerechnet. Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal wird Schaeffler am 12. Mai 2021 veröffentlichen.

Für die Aktie von Carl Zeiss Meditec geht es nach vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal um 0,3 Prozent nach oben. Der Medizintechnikkonzern konnte den Schwung aus dem ersten Quartal mitnehmen, im Handel wird besonders auf die Marge von 22,4 Prozent im Berichtsquartal verwiesen. Das EBIT-Margenziel für das Jahr quantifiziert das Unternehmen auf 20 Prozent und damit leicht höher als zum Beispiel die Analysten der Commerzbank, die mit 18 Prozent rechnen. Nachdem die Aktie allerdings jüngst gut performt habe, sei ein Gros der guten Nachrichten eingepreist, heißt es.

Hellofresh gewinnen 1,3 Prozent auf 74,58 Euro, Metzler hat das Kursziel auf 99 Euro angehoben. HSBC hat laut Marktteilnehmern Bilfinger auf "Hold" heruntergenommen mit einem Kursziel von 35 Euro, der Kurs fällt um 4,1 Prozent. Elringklinger verlieren 3,1 Prozent nach einer Verkaufsempfehlung durch die LBBW.

Melrose Industries verlieren nach dem Verkauf der Beteiligung Madison Industries für 2,62 Milliarden Pfund 3,7 Prozent. Wie RBC anmerkt, liegt der Verkaufspreis unter ihrer Schätzung von 2,75 Milliarden Pfund. Melrose will die Mittel zur Schuldenreduzierung sowie für Pensionsverpflichtungen verwenden. Ein Teil des Geldes soll zudem an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Bewegungen bei Fußball-Aktien

Für die Aktie des Juventus Football Club geht es um 15,3 Prozent nach oben. Positiv wird im Handel gewertet, dass Juve einer der zwölf Vereine ist, die in der geplanten Super League spielen sollen. Unter den "Gründungsmitgliedern" ist kein Verein aus Deutschland. Wie zu erwarten, kritisiert die UEFA die Pläne, die kurz vor der geplanten Aufstockung der Champions League bekannt wurden. Die Aktie von BVB legt nach dem Sieg gegen Werder Bremen am Wochenende um 12,7 Prozent zu. Damit wahren die Dortmunder ihre Chance, auch in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen. Daneben wird spekuliert, dass der BVB zu einem späteren Zeitpunkt der Super League beitreten könnte.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.034,03 0,03 1,04 13,55 Stoxx-50 3.417,63 0,01 0,48 9,95 DAX 15.428,81 -0,20 -30,94 12,46 MDAX 33.240,99 -0,07 -22,22 7,94 TecDAX 3.521,54 -0,12 -4,08 9,61 SDAX 16.028,25 -0,48 -77,57 8,56 FTSE 7.012,80 -0,10 -6,73 8,65 CAC 6.313,17 0,42 26,10 13,72 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,23 0,04 -0,47 US-Zehnjahresrendite 1,60 0,02 -1,08 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:06 Fr, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,2024 +0,40% 1,1966 1,1981 -1,6% EUR/JPY 130,17 -0,08% 129,83 130,39 +3,2% EUR/CHF 1,1002 -0,10% 1,1014 1,1015 +1,8% EUR/GBP 0,8613 -0,57% 0,8636 0,8668 -3,6% USD/JPY 108,26 -0,49% 108,65 108,83 +4,8% GBP/USD 1,3959 +0,94% 1,3856 1,3821 +2,2% USD/CNH (Offshore) 6,5097 -0,24% 6,5262 6,5250 +0,1% Bitcoin BTC/USD 56.774,76 +0,74% 57.165,58 61.506,45 +95,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,52 63,13 +0,6% 0,39 +30,5% Brent/ICE 67,13 66,77 +0,5% 0,36 +30,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.773,14 1.774,76 -0,1% -1,62 -6,6% Silber (Spot) 25,86 25,97 -0,4% -0,11 -2,0% Platin (Spot) 1.219,95 1.207,53 +1,0% +12,43 +14,0% Kupfer-Future 4,26 4,17 +2,2% +0,09 +20,8% ===

April 19, 2021 09:59 ET (13:59 GMT)

