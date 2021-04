Roscan Gold berichtet erneut von starken Bohrergebnissen. Diesmal traf man auf dem Kandióle-Goldprojekt auf 7,52 g/t Gold über eine satte Länge von 19 Metern. Die Mineralisierung beginnt dabei nahe an der Oberfläche.

Roscan Gold: Hohe Goldgrade in neuer Entdeckungszone

Roscan Gold (0,58 CAD | 0,40 Euro; CA77683B1076) meldet einmal mehr überzeugende Bohrergebnisse von seinem Kandióle-Projekt in Mali. DIesmal lieferten die Kanadier Daten von der Mankouke West Permit, die das Gebiet Mankouke erweitert. Konkret traf man in der neuen Entdeckungszone Mankouke (MS2) 7,52 g/t Gold über 19 m ab einer Tiefe von lediglich 24,6 Metern. Ein 5 Meter langer Abschnitt dieses Bohrkern wies sogar 21,28 g/t Gold auf. Dieses Gebiet befindet sich lediglich 150 m westlich der Hauptzone Mankouke South (MS1) und ist in Streichrichtung wie in ...

