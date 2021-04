Die letzte Woche lieferte neue Rekorde auf breiter Front. In der neuen Ausgabe der "Börsenwoche" zeigt Jürgen aber auf, dass es noch einen wichtigen Index gibt, der bislang noch keine neue Spitze erreicht hat und somit ein technisches Doppel-Top ausbilden könnte. Zuvor geht es aber im Gespräch mit Mick um die wichtigsten Termine der Woche. Und hier steht so Einiges auf der Agenda. So melden mit Unternehmen wie IBM oder Intel nun auch die ersten Technologieunternehmen zum abgelaufenen Quartal und werden somit eine erste Indikation liefern, auf was wir uns in den nächsten Wochen einstellen können. Wichtig ist aber sicherlich auch die nächste EZB-Sitzung. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.