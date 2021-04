DGAP-News: Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Hauptversammlung

Tele Columbus AG: Erfolgreicher Vollzug des Übernahmeangebots für Tele Columbus



19.04.2021 / 17:00

PRESSEMITTEILUNG

Öffentliches Übernahmeangebot der Kublai GmbH

Erfolgreicher Vollzug des Übernahmeangebots für Tele Columbus

- Übernahmeangebot der Kublai GmbH mit Zahlung an die Aktionärinnen und Aktionäre von Tele Columbus heute vollzogen

- Wahl des neuen Aufsichtsrats auf ordentlicher Hauptversammlung am 28. Mai 2021; Vergrößerung des Aufsichtsrats auf acht Mitglieder geplant

- Voraussichtlich zeitnaher Beginn der durch Kublai garantierten Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von 475 Millionen Euro

Berlin, 19. April 2021. Die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17), einer der führenden deutschen Glasfasernetzbetreiber, gibt bekannt, dass das Übernahmeangebot der Kublai GmbH, hinter der Morgan Stanley Infrastructure Partners steht, heute vollzogen wurde. Kublai hat den Angebotspreis für die angedienten Aktien an die Aktionärinnen und Aktionäre von Tele Columbus ausbezahlt. Im Zuge des Vollzugs des Angebots hat United Internet ihren Anteil in Kublai eingebracht. Damit verfügt Kublai nun über eine Beteiligung in Höhe von 91,96 Prozent an Tele Columbus.

Kublai hat angekündigt, nach dem Vollzug des Angebots den Aufsichtsrat neu zu besetzen, um entsprechend ihrer Beteiligungshöhe repräsentiert zu sein. Im Zuge dessen beabsichtigt Kublai, den Aufsichtsrat von bisher sechs auf künftig acht Mitglieder zu vergrößern. Die neuen von Kublai vorgeschlagenen Mitglieder sollen auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung von Tele Columbus bestellt werden, die für den 28. Mai 2021 geplant ist.

Kublai schlägt folgende Personen für die Aufsichtsratswahl am 28. Mai 2021 vor:

- Frau Dr. Claudia Borgas-Herold (*1963, Geschäftsführerin borgas advisory GmbH, deutsch)

- Herr Ralph Dommermuth (*1963, CEO United Internet AG, deutsch)

- Herr Joachim Grendel (*1965, Unternehmensberater, deutsch)

- Herr Martin Mildner (*1970, CFO United Internet AG, deutsch)

- Herr Marc Van't Noordende (*1958, Geschäftsführer Kublai GmbH & Operating Partner Morgan Stanley Infrastructure Partners, niederländisch)

- Herr Christoph Oppenauer (*1984, Geschäftsführer Kublai GmbH & Asset Management Officer für Infrastrukturinvestitionen bei Morgan Stanley Infrastructure Partners, deutsch)

- Herr Michael Scheeren (*1957, Bankkaufmann, deutsch)

- Frau Annelies van Zutphen (*1969, Asset Management Officer bei Morgan Stanley Infrastructure Partners, niederländisch)

Die derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder haben am 14. April 2021 mitgeteilt, dass sie ihre Ämter zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Hinblick auf den bevorstehenden Kontrollwechsel niederlegen. Nachdem das Angebot heute vollzogen worden ist, kann mit der geplanten Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von 475 Millionen Euro voraussichtlich zeitnah begonnen werden. Die Bezugsrechtskapitalerhöhung ist von Kublai garantiert.

Weitere Informationen zu dem Übernahmeangebot sind verfügbar auf

www.faser-angebot.de.

***

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke P?UR bietet das Unternehmen Highspeed-Internet einschließlich Telefon sowie mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainment-Plattform an, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Mit ihren Partnern der Wohnungswirtschaft realisiert die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt das Unternehmen maßgeblich den glasfaserbasierten Infrastruktur- und Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden zudem Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG, mit Hauptsitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kontakt:

Leonhard Bayer

Senior Director Investor Relations

Telefon +49 (30) 3388 1781

Telefax +49 (30) 3388 9 1999

ir@telecolumbus.de

www.telecolumbus.com