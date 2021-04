Der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union könnte noch am Montagabend entschieden werden: CSU-Chef Markus Söder legte die Entscheidung in die Hände des CDU-Bundesvorstands, der um 18 Uhr digital zusammentritt. Dann will CDU-Chef Armin Laschet nach eigenen Angaben einen Vorschlag machen.

Den vollständigen Artikel lesen ...