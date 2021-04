Entgegen der abgeschwächten Tendenz am Gesamtmarkt zeigen sich die beiden MDAX-Werte Lufthansa und Fraport am Montag überraschend stabil. Die Aktie des Flughafenbetreibers profitiert noch von recht ordentlichen Verkehrszahlen aus der vergangenen Woche. Zeitweise steigt Fraport auf 52,64 Euro. Charttechnisch spricht einiges für noch weiter steigende Kurse. Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen ist im März ein kleines Stück aus dem pandemiebedingten Tief herausgekommen. Der Flughafenbetreiber ...

