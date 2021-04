Der Wasserstoff-Spezialist Nel erhält hohes Lob in einer neuen Studie von Morgan Stanley. Nach der Berg- und Talfahrt seit Jahresbeginn kommt wieder Stabilität in die Aktie. Aktuell befindet sich der Kurs in einer engen Range. Eine Entscheidung, wo die nächsten Wochen die Reise hingeht, steht kurz bevor.DER AKTIONÄR berichtete über eine neue Studie von Morgan Stanley. Die Analysten untersuchten das Zukunftspotenzial von Wasserstoff und lobten insbesondere Nel für seine Pionierrolle als Pure-Player ...

Den vollständigen Artikel lesen ...