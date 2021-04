Seit Januar 2019 fördern Aldi Nord und Aldi Süd Startups mit Ideen für nachhaltige Produkte und Verpackungen. Jetzt gelangt eines dieser Produkte in die Aldi Filialen: Ab dem 26. April 2021 bieten die Discounter die wiederbefüllbare Kosmetikflasche "Nepenthes" an. Passend dazu gibt es ein "Hair & Body Dusch-Konzentrat" der Eigenmarke "Ombia" im Nachfüllbeutel. Nach zwei Jahren Entwicklungszeit hat es die nachhaltige Kosmetikflasche "Nepenthes" von der Idee bis zur Marktreife geschafft. Hinter dem Produkt steckt das Startup Cyclic Design. DemJungunternehmen ist es 2019 gelungen, in die erste Runde ...

