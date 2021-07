Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die erste Ausgabe von BforPlanet (http://www.bforplanet.com/), einer Veranstaltung, die von der Fira de Barcelona organisiert wurde, um die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen zu fördern, schloss mit einem Aufruf, über Allianzen zwischen öffentlichem und privatem Sektor und einem neuen Modell der sozioökonomischen Entwicklung die Zukunft der kommenden Generationen zu sichern. Die mit Unterstützung der Stadtverwaltung von Barcelona organisierte Veranstaltung arbeitet bereits an einer größeren Auflage, die für Mai 2022 geplant ist.Die Veranstaltung hat die Notwendigkeit hervorgehoben, ein festes Engagement des privaten Sektors für die Erfüllung der SDGs in der unmittelbaren Zukunft zu erreichen. Die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie solle ebenfalls einhergehen mit einer Förderung der nachhaltigen Entwicklung durch die Schaffung von soliden und transversalen Allianzen zwischen Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft.In diesem Sinne erklärte der Präsident der Fira de Barcelona, Pau Relat: "BForPlanet hat einen ersten Schritt getan. Das Event hat sich als nützlich erwiesen, und hat erreicht, dass sich alle beteiligten Akteure zum Erreichen der SDGs verpflichtet haben und es hat neue Verbindungen für die Kooperation geschaffen, um gemeinsam eine nachhaltige Zukunft zu erarbeiten."Der Mitbegründer von BforPlanet, Francisco Lombardo, rief seinerseits die internationale Gemeinschaft dazu auf, "ein neues Menschenrecht festzulegen: das Menschenrecht auf eine Zukunft" und wies darauf hin, dass "die kommenden Generationen als Gruppe verletzlich sein werden."Unternehmen, Experten, Regierungsvertreter und StartupsDie neue Veranstaltung machte Barcelona für zwei Tage zum internationalen Epizentrum der Nachhaltigkeitsdebatte. Am Event teilgenommen haben Experten, hochrangige politische Vertreter, Unternehmensmanager und Vertreter internationaler Institutionen und Organisationen wie der Weltbank, der OECD, der UNO, der EU, des Stadtrats von Barcelona, der spanischen Regierung, der Regierung von Katalonien oder des World Wildlife Funds sowie Unternehmen wie Amazon, Agbar, Danone, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Renfe und BBVA, um nur einige zu nennen.Darüber hinaus hat BforPlanet an der Kampagne der internationalen NGO Plant-For-The-Planet teilgenommen und die Pflanzung von mehr als 5.000 Bäume in verschiedenen Wäldern auf der ganzen Welt veranlasst.Der Kongress, der gestern und heute im Palau de Congressos auf dem Montjuïc stattfand, brachte mehr als 83 internationale Experten und 40 Unternehmen zusammen und registrierte etwa 1.000 Präsenzteilnehmer und weitere 4.000 Teilnehmer aus 38 Ländern über die digitale Plattform. Die Fira de Barcelona arbeitet bereits an der nächsten Ausgabe von BforPlanet, die für Mai 2022 geplant ist und einen Kongress und eine Ausstellungsfläche kombinieren wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1560175/bforplanet.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgPressekontakt:34-628-162-674 Salvador Bilurbinasbilurbina@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116820/4964747