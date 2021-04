(shareribs.com) Frankfurt / New York 19.04.2021 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel uneinheitlich. Vita34 und BioFrontera legen zu. Evotec und MorphoSys konsolidieren. An der Wall Street zeigt sich der Sektor überwiegend leichter. Der DAX verliert am Nachmittag 0,4 Prozent auf 15.405 Punkte, belastet von Covestro, Vonovia und Henkel. Papiere von Bayer, E.On und Delivery Hero legen zu. ...

