Die Wiener Börse hat am Montag mit leichten Verlusten geschlossen. Am Nachmittag dürfte eine negative Eröffnung an der Wall Street etwas Gegenwind geliefert haben. Überdies bleibt die Lage zwischen den USA und Russland derzeit angespannt, nachdem die Russische Föderation rund 150.000 Soldaten an die ukrainische Grenze verlegt haben soll.Der heimische Leitindex ATX ging um 0,16 Prozent tiefer bei 3.227,69 ...

