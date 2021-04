Generalversammlung wählt neuen VR-Präsidenten und spricht 100'000 Franken an drei gemeinnützige Luzerner Institutionen

21. ordentliche Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank AG

Luzern, 19. April 2021 - Die Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) vom 19. April 2021 fand wegen der COVID-Auflagen des Bundesrates zum zweiten Mal ohne die persönliche Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Diese nahmen ihr Stimm- und Wahlrecht über Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahr. Die Generalversammlung genehmigte die Dividende von 12.50 Franken pro Namenaktie und stimmte allen weiteren Anträgen des Verwaltungsrates zu. Alle sieben Mitglieder des Verwaltungsrates, die sich für ein weiteres Amtsjahr zur Wiederwahl gestellt hatten, wurden bestätigt. Neu ins VR-Gremium gewählt wurden Nicole Willimann Vyskocil und Roger Studer. Markus Hongler übernimmt neu das VR-Präsidium von Doris Russi Schurter.

Die scheidende Verwaltungsratspräsidentin Doris Russi Schurter führte am 19. April 2021 Corona-bedingt bereits das zweite Jahr in Folge in der statutarischen Minimalbesetzung durch die Generalversammlung. Der unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertrat 6'690'513 Millionen Aktienstimmen (78.7 Prozent), die ihm die Aktionärinnen und Aktionäre im Vorfeld der Generalversammlung via Instruktionen übertragen hatten.

Generalversammlung genehmigt alle Anträge

Die Generalversammlung nahm alle Anträge des Verwaltungsrates an: Sie genehmigte den Jahresbericht 2020 sowie die Konzern- und Stammhausrechnung, erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Décharge und billigte deren Gesamtvergütungen. Die Generalversammlung nahm zwei Statutenänderungen an und stimmte der Verwendung des Bilanzgewinns zu. Dabei wurde eine Dividende von 12.50 Franken pro Namenaktie beschlossen. Die Auszahlung an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt nach Abzug von 35 % Verrechnungssteuer am 26. April 2021.

Über 80 Millionen Franken für den Kanton Luzern

Mit der beschlossenen Dividende erhält der Hauptaktionär Kanton Luzern mit seiner Beteiligung von 61.5 % an der LUKB 65.3 Millionen Franken. Zusammen mit der nach einer fixen Formel berechneten Abgeltung der Staatsgarantie von 8.2 Millionen Franken und den Kantonssteuern von 7.4 Millionen Franken zahlt die LUKB dem Kanton Luzern für das Geschäftsjahr 2020 insgesamt über 80 Millionen Franken aus. In diesen Betrag nicht eingerechnet sind die Steuern, welche die Bank als privatrechtliche Aktiengesellschaft auch auf Bundes- und Gemeindeebene entrichtet.

Personelle Veränderungen im Verwaltungsrat

Doris Russi Schurter, Verwaltungsrätin bei der LUKB seit 2010 und Präsidentin seit 2017, trat an der GV 2021 nicht mehr zur Wiederwahl an. Die Generalversammlung wählte neu Markus Hongler (LUKB-Verwaltungsrat seit 2018) zum Verwaltungsratspräsidenten. Die bisherigen sieben Mitglieder des Verwaltungsrates wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Mit Nicole Willimann Vyskocil und Roger Studer wählte die Generalversammlung zwei neue Mitglieder in das Aufsichtsgremium der LUKB.

Abstimmung über Zuteilung der GV-Spende

Die LUKB hatte wegen des Ausfalls der physischen Generalversammlung eine einmalige GV-Spende in der Höhe von 100'000 Franken gesprochen und die Aktionärinnen und Aktionäre gebeten, ihre jeweiligen Stimmen einer von drei vorgeschlagenen gemeinnützigen Luzerner Institutionen zuzuteilen. Der Gesamtbetrag von 100'000 Franken wurde im Verhältnis der abgegebenen Stimmen auf die einzelnen Institution aufgeteilt. In den nächsten Tagen erhalten nun die Winterhilfe Kanton Luzern 55'200 Franken, die Visarte Unterstützungsstiftung 13'750 Franken und der Behindertensportclub Luzern 31'050 Franken ausbezahlt.

Zusatzinformationen

Bildlegenden

Bild 1: Doppelbild mit Doris Russi und Markus Hongler

Die scheidende Verwaltungsratspräsidentin Doris Russi Schurter tritt an der LUKB-Generalversammlung 2021 das LUKB-Präsidium an Markus Hongler ab und übergibt ihm dazu symbolisch einen Taktstock.

Bild 2 : Die ordentliche Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank AG fand vor leeren Rängen, aber mit einer Stimmbeteiligung von 78.7 Prozent statt. Folgende acht Personen sorgten in ihrer Funktion dafür, dass die LUKB-GV 2021 formell korrekt durchgeführt wurde.

Im Uhrzeigersinn:

Doris Russi Schurter (scheidende Verwaltungsratspräsidentin, helle Jacke)

Peter Felder, Fürsprecher, Leiter Rechtsdienst & Compliance LUKB (Stimmenzähler)

Bettina Habke, Sekretär des Verwaltungsrates (Protokollführerin)

Dr. iur. Markus Kaufmann, Rechtsanwalt und Notar (unabhängiger Stimmrechtsvertreter)

Dr. iur. Silvia Brauchli, Rechtsanwältin (Notarin)

Philippe Bingert (Vertreter PricewaterhouseCoopers AG, Revisionsstelle)

Josef Felder (Vizepräsident des Verwaltungsrates)

Daniel Salzmann (CEO LUKB)

Bild 3: Nicole Willimann Vyskocil: Neu in den LUKB-Verwaltungsrat gewählt für die Amtsdauer von einem Jahr: Nicole Willimann Vyskocil (1968), Meggen LU

Bild 4: Roger Studer: Neu in den LUKB-Verwaltungsrat gewählt für die Amtsdauer von einem Jahr: Roger Studer (1967), Pfäffikon SZ

Bild 5: Markus Hongler: Neu zum Präsidenten des LUKB-Verwaltungrates gewählt: Markus Hongler (1957), Zürich. Seit 2018 im Verwaltungsrat der LUKB.

Bild 6: Doris Russi Schurter: Führte durch ihre letzte LUKB-Generalversammlung: Doris Russi Schurter scheidet nach 11 Jahren im LUKB-Verwaltungsrat, davon vier Jahren als Präsidentin, aus dem strategischen Führungsgremium der LUKB.

Winterhilfe Kanton Luzern

Seit 1936 hilft die Winterhilfe schweizweit Armutsbetroffenen mit Leistungen, die entlasten und vor dem Abrutschen in die Sozialhilfe bewahren sollen. Für die Teilnahme am sozialen Leben übernimmt die Winterhilfe unter anderem die Kosten von Freizeitaktivitäten für Kinder. Die als Verein organisierte Winterhilfe Kanton Luzern finanziert ihre Arbeit zu 100 % mit Spenden und gewährleistet rasche und niederschwellige Hilfe (lu.winterhilfe.ch).

Visarte Unterstützungsstiftung

Die Stiftung zur Unterstützung von bildenden Künstlerinnen und Künstlern wurde 1995 gegründet. Unterstützt werden professionelle Künstlerinnen und Künstler aus der Zentralschweiz, die sich wegen eines schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes - auch wegen der Coronakrise - in einer existenziellen Notlage befinden. Die Soforthilfe erfolgt unbürokratisch und lindert akute, finanzielle Engpässe (visarte-zentralschweiz.ch/finanzielle-unterstuetzung).

Behindertensportclub Luzern (BSC)

Der BSC Luzern bietet seinen rund 100 Mitgliedern seit 1958 vielfältige Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung an. Regelmässige Bewegung verbessert viele Körperfunktionen. Gleichgewicht, Koordination, Kraft, aber auch der psychische Zustand werden positiv beeinflusst. Dies bedeutet mehr Selbstständigkeit, Gesundheit, Wohlbefinden und damit eine leichtere Integration der Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft. Der Trainingsbetrieb in dieser Qualität wird durch Spenden und Sponsorenbeiträge entlastet (bsc-luzern.ch).

Kontaktperson

Ursi Ineichen, Stv. Leiterin Kommunikation und Mediensprecherin

Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern

Telefon direkt +41 41 206 30 33, kommunikation@lukb.ch

lukb.ch, twitter.com/LuzernerKB