TORONTO, ON/ 19. April 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTC PINK: NVMDF | FWB: HN2) ("Novamind" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit, das sich auf psychedelische Medizin spezialisiert hat, wird am Donnerstag, den 22. April um 10 Uhr EST (16 Uhr MEZ) beim SNN Planet MicroCap Showcase präsentieren.

Yaron Conforti, CEO von Novamind, wird im Rahmen seiner Präsentation auf der Veranstaltung die Vision von Novamind hinsichtlich der Verbesserung des Zugangs zu psychedelischer Medizin erörtern und Fragen von Investoren beantworten. Die Präsentation wird sich auch mit der klinischen und Forschungsinfrastruktur von Novamind, der jüngsten Meilensteine und der Expansionspläne des Unternehmens für 2021 befassen.

Novamind wird auch an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Past, Present and Future of Psychedelics" [Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Psychedelika] am Dienstag, den 20. April um 19 Uhr EST (Mittwoch, 21. April, 1 Uhr MEZ) teilnehmen.

Einzelheiten zur Präsentation:

Über folgenden Link können Sie am Webcast teilnehmen: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2059/40754

Um ein persönliches Gespräch mit Novamind zu vereinbaren oder die Präsentation des Unternehmens anzuschauen, registrieren Sie sich bitte über den folgenden Link für die virtuelle Veranstaltung: https://planetmicrocapshowcase.com/signup. Die Einzelgespräche erfolgen über eine private und sichere Videokonferenzschalte über die Veranstaltungsplattform der Konferenz.

Über Novamind

Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken, Retreats und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von "Cedar Psychiatry"-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von "Cedar Clinical Research", einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl "Cedar Psychiatry" als auch "Cedar Clinical Research" sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unterhttps://www.novamind.canovamind.ca.

Kontaktdaten

Novamind

Yaron Conforti, CEO & Director

Tel: +1 (647) 953 9512

Bill Mitoulas, Investor Relations

E-Mail: bill@novamind.ca

