DJ Treffen des CDU-Vorstands begonnen, Abstimmung zur K-Frage noch unklar

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Bundesvorstand und CDU-Präsidium haben in Berlin in einer gemeinsamen Sitzung ihre Beratungen zur offenen Frage der Kanzlerkandidatur begonnen. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, der Verlauf der Sitzung werde zeigen, ob es am heutigen Montag zu einer Abstimmung des Bundesvorstands kommen wird.

CDU-Chef Armin Laschet hatte zuvor angekündigt, dass er einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen in der offenen K-Frage präsentieren werde. Laschet und CSU-Chef Markus Söder wollen beide der gemeinsame Kanzlerkandidat der Unionsparteien werden. Laschet hatte vor einer Woche die Rückendeckung der CDU-Parteigremien bekommen. Söder fordert hingegen eine breite Zustimmung zum Kanzlerkandidaten, bei dem auch die Stimmung in der Bundestagsfraktion und den Parteiverbänden einbezogen würden.

Söder hatte die CDU am Montag zu einer Entscheidung aufgefordert. Er werde eine "klare Entscheidung" des CDU-Bundesvorstands akzeptieren, so Söder.

Söder genießt eine weit größere Unterstützung in der Bevölkerung. Außerdem unterstützt ihn die Junge Union, und auch die Ministerpräsidenten aus dem Saarland und aus Sachsen-Anhalt und Sachsen stellten sich indirekt hinter ihn. Laschet kann auf Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und dem CDU-Politiker Friedrich Merz zählen.

April 19, 2021 12:19 ET (16:19 GMT)

