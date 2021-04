Nach ihrem Auftritt in der TV-Show Die Höhle der Löwen (DHDL) schlug dem Startup Pinky und seinen Tampon-Handschuhen Pinky Gloves ein Shitstorm entgegen. Jetzt gibt das DHDL-Startup auf. "Sexistisch" oder "frauenfeindlich" waren wohl noch eher harmlose Bezeichnungen, die den Gründers des Startups Pinky nach ihrem für sie zunächst erfolgreichen Auftritt in der Vox-Gründershow DHDL am vergangenen Montagabend entgegenschlugen. Die Tampon-Handschuhe Pinky Gloves, die Eugen Raimkulow und André Ritterwürden unter anderem aus Ekel vor den entsorgten Tampons ihrer WG-Mitbewohnerinnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...