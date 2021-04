DJ Grünes Licht für K+S zum Verkauf des Geschäftsbereichs Americas

KASSEL (Dow Jones)--Die US-Justizbehörde (Department of Justice) hat die Fortsetzung des Verkaufsprozesses der Operativen Einheit Americas von K+S an Stone Canyon Industries Holdings LLC, Mark Demetree und Partner, genehmigt. Wie der Düngemittelhersteller K+S am Montagabend weiter mitteilte, sieht er keine kartellrechtlichen Hürden mehr und geht nun davon aus, dass der Abschluss des Verkaufs rund um den 30. April 2021 "überwiegend wahrscheinlich ist".

Der Unternehmenswert belaufe sich auf 3,2 Milliarden Dollar. Die Kaufpreiszahlung in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro erfolge in bar. Americas umfasst das amerikanische Salzgeschäft von K+S.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2021 15:18 ET (19:18 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.