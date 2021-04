Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Nach einem rekordverdächtigen Jahr setzt die Kultmarke auf Expansion außerhalb der USA1961 von John Galardi in Südkalifornien gegründet, hat sich Wienerschnitzel zur weltweit größten Hot-Dog-Kette entwickelt, mit mehr als 300 Standorten und über 120 Millionen Hot Dogs pro Jahr. Die beliebte Marke mit dem lustigen, einprägsamen Namen und den köstlichen, geschmacksintensiven Menüoptionen wächst im gesamten Westen der USA weiter. Jetzt ist die familiengeführte Restaurantkette bereit, ihr erfolgreiches Geschäftsmodell international auszuweiten und den Hot Dog weltweit zu verbreiten."In einer Welt voller Hamburger, Pizza und Hähnchen-Optionen ist der Hot Dog eine einzigartige und schmackhafte Wahl", sagt Werner Glass, Leiter der internationalen Franchise-Entwicklung bei Wienerschnitzel. "Hot Dogs sind ein allseits beliebtes Essen, und der Besitz eines Wienerschnitzel-Franchises bietet ein hochdifferenziertes Geschäft in einem bereits überfüllten Markt."Seit fast 60 Jahren ist das Wienerschnitzel ein Erfolgsmodell und eine profitable Geschäftsmöglichkeit. Dank der starken Betriebsabläufe und des engagierten Führungsteams konnten die Franchisenehmer trotz der Herausforderungen der jüngsten Pandemie rekordhohe Umsätze verzeichnen. Das flexible Ladendesign, die hervorragende Ausbildung sowie die starke Führung und Nachfrage der Verbraucher machen es zu einer attraktiven Gelegenheit für Investoren und QSR-Betreiber.Wienerschnitzel bietet eines der markantesten und leckersten Menüs der Branche. Gefeiert für seine weltberühmten Chili Dogs, Corn Dogs, Chili Cheese Fries, Getränke und cremigen Tastee Freez Softeis-Desserts, erobert es weiterhin das Herz und den Appetit der Kunden.Um mehr über die internationalen Franchise-Möglichkeiten von Wienerschnitzel zu erfahren, kontaktieren Sie Werner Glass unter (949) 390-3089 oder per E-Mail wglass@galardigroup.com.Informationen zu Wienerschnitzel1961 von John Galardi mit einem einzigen Hot-Dog-Stand in Wilmington, Kalifornien, gegründet, ist Wienerschnitzel einer der echten Pioniere der Quick-Service-Food-Industrie. Die weltgrößte Hot-Dog-Kette serviert mittlerweile mehr als 120 Millionen Hot Dogs pro Jahr - und gibt, getrieben von der Mission "Serving Food to Serve Others", auch einen Teil des Gewinns an ihre gemeinnützigen Partner zurück. Wienerschnitzel mit Sitz in Irvine, Kalifornien, betreibt 325 Restaurants in 11 Staaten oder ist Franchisenehmer. Es ist Teil der Galardi Group, die auch die Muttergesellschaft von Hamburger Stand und Tastee-Freez LLC ist. Besuchen Sie unsere sozialen Netzwerke auf Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube, um mehr über die Marke zu erfahren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1081907/Wienerschnitzel_Logo.jpgPressekontakt:Glenda Vaqueranogvaquerano@galardigroup.comOriginal-Content von: Wienerschnitzel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154945/4893170