BP (BP.): der britische Ölmulti will mit Ladepunkten punkten >>> Pullback SETUP <<<

500 ultraschnelle Ladestationen allein in Deutschland. Beteiligung von BP bei ChargeNow von Daimler und BMW!

Symbol: BP. (man beachte den Punkt beim Tickersymbol für die Notierungen an der London Stock Eckchange) ISIN: GB0007980591

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des britischen Ölmultis konnte in den vergangenen sechs Monaten bei einem recht volatilen Verlauf rund 51 Prozent zulegen. Der aktuelle Rücksetzer zum 20er-EMA könnte sich mit dem gut gelaunten Ölmarkt im Hintergrund als ideale Einstiegsposition erweisen.

Chart vom 08.04.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 301.20 GBP

Meinung: BP hat unter dem Ölpreisverfall stark gelitten, ist aber auch bei erneuerbaren Energien im Geschäft. So beteiligen die beiden deutschen Autohersteller Daimler und BMW und Daimler die Briten an ihrem E-Auto-Ladedienst Charge Now. An deutschen Aral-Tankstellen sollen im Laufe des Jahres 500 ultraschnelle Ladepunkte errichtet werden und den Autofahren den Umstieg auf dei E-Mobilität erleichtern.

Mögliches Setup: Wir orientieren uns für unser Long Setup an der letzten Tageskerze. Die Details finden Sie im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BP. .

Veröffentlichungsdatum: 19.04.2021

Analyse erstellt im Auftrag von