Xsolla, das Handelsunternehmen für Videospiele, das Entwicklern und Verlegern mittels Transaction Engine und Business Engine bei der Vermarktung, dem Verkauf, der Vernetzung und Optimierung ihrer Spiele weltweit zur Seite steht, hat heute seine Lösung Influencer Payouts vorgestellt, mit der Entwickler leicht sichere und zuverlässige Auszahlungen an Influencer verwalten können, die ihre Spiele bewerben.

Die neue Lösung Influencer Payouts von Xsolla gibt Entwicklern von unabhängigen Entwicklern bis hin zur Enterprise-Ebene ein bequemes, effizientes Tool an die Hand, mit dem leistungsbasierte Zahlungen an die Urheber von Inhalten automatisiert werden können. Dafür wird eine gestufte Struktur genutzt, die sich schnell individuell anpassen und skalieren lässt, so dass Influencer auf allen Ebenen weltweit erreicht werden können.

Entwickler können aus mehreren Optionen für Influencer wählen: etwa Finanzausgleiche auf Grundlage der Anzahl der Ansichten, des Direktverkaufs oder der Anzahl der angesehenen Stunden. Währenddessen wickelt Xsolla die digitale Verwaltung sicherer Auszahlungen und die Vorauswahl und Prüfung potentieller Influencer ab. Außerdem übernimmt dieses stabile, aber benutzerfreundliche Tool Rechtliches und Compliance in allen Regionen.

Die Lösung Influencer Payouts wurde erfolgreich von KRAFTON, Inc, den Urhebern von PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) und dem demnächst herauskommenden PUBG: NEW STATE genutzt. Dank der Zuteilung von Verkauf und Aktivierung an bestimmte Influencer über Creator Tags und das Partner Network-Programm von Xsolla haben diese Streams direkten Gewinn ermöglicht. Die Umsätze wurden über Influencer Payouts an die Urheber der Inhalte weitergegeben.

"Die Zusammenarbeit mit Influencern ist heute zu einem integralen Bestandteil des Marketings von Videospielen geworden", sagte Chris Hewish, Präsident von Xsolla. "Die Verwaltung dieser Beziehungen und die Möglichkeit, Wege für Finanzausgleiche zu finden, war für die Entwickler jedoch schwierig. Mit der Lösung Influencer Payouts von Xsolla konnten wir diesen Vorgang optimieren und automatisieren, damit sich Spieleautoren und Studios auf jeder Ebene auf Kreativität und die Entwicklung von Spielen konzentrieren können."

Zu den Funktionen der Lösung Influencer Payouts von Xsolla zählen:

Ergebnisbasierte Auszahlungen an Influencer auf der ganzen Welt

Individuelle Anpassungen und Flexibilität auf Grundlage des Bedarfs der Entwickler

Xsolla übernimmt sämtliche Aspekte der Verhandlungen mit Influencern sowie die Vorauswahl und Prüfung

Funktioniert bei Spielen auf verschiedenen Plattformen: mobil, PC, Web, Konsole

Verfügbar in sechs Sprachen: Englisch, Russisch, Deutsch, Chinesisch, Koreanisch und Japanisch

Keine Vorlaufkosten

Über Xsolla:

Xsolla ist das Handelsunternehmen für Videospiele, das Entwicklern und Verlegern mittels Transaction Engine und Business Engine bei der Vermarktung, dem Verkauf, der Vernetzung und Optimierung ihrer Spiele weltweit zur Seite steht. Die Xsolla Transaction Engine ist nur für die Videospielbranche gedacht und bildet die Grundlage der kompletten Suite von cloudbasierten Tools zur Bewerbung und Monetarisierung von Projekten. Die Xsolla Business Engine hingegen liefert den Kunden den Fahrplan zur Maximierung dieser Tools und zur Vernetzung mit Branchenpartnerschaften zur Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeiten. Beide funktionieren nahtlos zusammen bei der Meisterung der Komplexitäten von Vertrieb, Marketing und Monetarisierung für Unternehmen jeglicher Größe, von unabhängigen Entwicklern bis hin zur Enterprise-Ebene. So können sie Publikum, Verkäufe und Umsätze vergrößern. Mit Hauptsitz in Los Angeles und weltweiten Niederlassungen ist Xsolla als eingetragener Händler und Verkäufer für bedeutende Gaming-Unternehmen wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games und KRAFTON tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.xsolla.com.

