Die Aktienmärkte befinden sich derzeit in luftigen Höhen, deshalb wird häufig über eine Blasenbildung diskutiert. Laut einer Umfrage sehen Investoren derzeit zwar eine Blase am Markt - jedoch nicht am Aktienmarkt.? Bank of America-Umfrage: Nur 7 Prozent der Investoren sehen Blase am US-Aktienmarkt? Ängste verschieben sich: Anleihemarkt, Inflation und höhere Steuern größeres Risiko? 74 Prozent der Befragten halten Blasenbildung bei Bitcoin für möglichDie Aktienmärkte konnten in den ...

