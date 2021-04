DYNAMISCHES WACHSTUM - UMSATZREKORD IM ERSTEN QUARTAL -ANHEBUNG DES JAHRESZIELS

Umsatzsteigerung von 12.6% in Lokalwährungen

Umsatz 1. Quartal von CHF 1'998.6 Millionen (+10.2% in CHF)

Negativer Währungseffekt von -2.4%

Akquisition von Kreps (Russland), DriTac (USA) und BR Massa (Brasilien)

Ausblick Geschäftsjahr 2021 Zweistelliges Umsatzwachstum in Lokalwährungen (bisher: Wachstum in Lokalwährungen von 6%-8%) Überproportionale EBIT-Steigerung, EBIT-Marge soll erstmals auf 15% ansteigen

Bestätigung der strategischen Ziele 2023 für nachhaltiges, profitables Wachstum

Trotz der anhaltenden COVID-19-Pandemie ist Sika mit einem dynamischen Jahresauftakt ins Geschäftsjahr 2021 gestartet und setzte den Wachstumskurs im ersten Quartal mit einem neuen Umsatzrekord von CHF 1'998.6 Millionen fort. Dies entspricht einer Steigerung von 12.6% in Lokalwährungen. Der Umsatzzuwachs in Schweizer Franken belief sich auf 10.2%, darin enthalten ist ein negativer Währungseffekt von -2.4%. Der Akquisitionseffekt lag bei 1.5%. Das organische Wachstum im ersten Quartal betrug 11.1%.

Paul Schuler, Vorsitzender der Konzernleitung: "Im neuen Jahr konnten wir nahtlos an unsere starken Leistungen vom vierten Quartal des Vorjahres anknüpfen. Wir haben das Wachstumsmomentum in den meisten Märkten gezielt genutzt, um unsere Marktanteile weiter auszubauen. Sowohl im Projekt- als auch im Distributionsgeschäft profitieren wir von der starken Nachfrage der Kunden nach unseren hochwertigen, innovativen und nachhaltigen Lösungen, mit denen wir sie dabei unterstützen, ihre Projekte und Herausforderungen zu meistern. Gleichzeitig tragen wir zu mehr Nachhaltigkeit im Bausektor und einer umweltfreundlichen Mobilität bei. Die COVID-19-Pandemie wird uns auch 2021 begleiten. Nach einem Jahr wirtschaften mit der Pandemie ist festzuhalten, dass wir die Weichen mit der Umsetzung zahlreicher digitaler Initiativen richtig gestellt haben und sowohl von deren Mehrwert als auch von der Stärke unserer Kundenbeziehungen profitieren."

WACHSTUM IN ALLEN REGIONEN - ZWEISTELLIG IN EMEA UND ASIEN/PAZIFIK

Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 war weiterhin von der COVID-19-Pandemie und insbesondere von logistischen Herausforderungen geprägt. Dank der starken Marktstellung sowie der schnellen und gezielten Implementierung von Wachstumsinitiativen, konnte Sika in allen Regionen Rekordresultate erzielen.

Im ersten Quartal 2021 realisierte die Region EMEA eine Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 13.2% (Vorjahr: 13.3%). Die Länder der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), die nordischen Länder, Osteuropa und der Nahe Osten erzielten gute Geschäftsverläufe. Von einem Wachstumsschub profitierten die Länder Südeuropas mit Italien, Frankreich und Grossbritannien sowie Afrika.

Mit Kreps LLC hat Sika im Berichtszeitraum in Russland einen führenden Hersteller von Mörtelprodukten übernommen und damit sowohl das bestehende Produktportfolio als auch die geografische Präsenz weiter ausgebaut.

Die Region Americas erzielte ein Wachstum in Lokalwährungen von 6.2% (Vorjahr: 23.0%). Trotz der hohen COVID-19-Infektionsraten in Mexiko, Brasilien und den USA verzeichnete Sika in der Region Americas einen klaren Aufwärtstrend. Während viele Grossstädte in Nordamerika weiterhin von der Pandemie betroffen sind und Bauprojekte sich verzögern, hat sich die Situation in Lateinamerika deutlich verbessert.

Im ersten Quartal 2021 hat Sika die Geschäftssparte Bodenbelagsklebstoffe von DriTac übernommen, einem in den USA ansässigen Unternehmen mit einer starken Marktposition im Bereich Verklebungen von Fussbodensystemen. Mit BR Massa stiess darüber hinaus ein Hersteller von Mörtelprodukten in Brasilien zur Sika Gruppe hinzu. Dank der Übernahme verbessert Sika ihre Position in einer der wichtigsten Wirtschaftsregionen Brasiliens und erweitert die Produktionskapazität.

Der Umsatz in Lokalwährungen in der Region Asien/Pazifik konnte um 25.8% (Vorjahr: 29.8%) gesteigert werden, vor allem China konnte mit zweistelligen organischen Zuwachsraten die Wachstumsdynamik noch einmal deutlich steigern. Ferner konnten Indien und Australien zum positiven Geschäftsverlauf in der Region beitragen. Dagegen erholten sich die Länder der Region Südostasien nur langsam von den starken Auswirkungen der Pandemie.

Im Segment Global Business realisierte Sika ein Wachstum in Lokalwährungen von 2.7% (Vorjahr: -7.1%). Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres verzeichnete die Automobilindustrie starke Enpässe in der Lieferkette von elektronischen Bauteilen. Erst im März sind die Produktionsraten von Fahrzeugen in allen Regionen erneut deutlich gestiegen. Für den Automobilsektor wird im Jahr 2021 ein Wachstum von 10% prognostiziert. Langfristige Wachstumsimpulse erwartet Sika von den Megatrends im modernen Automobilbau, die auch in Zukunft von Elektromobilität und Leichtbauweise dominiert werden.

FORTSETZUNG DER ERFOLGREICHEN WACHSTUMSSTRATEGIE - ANGEHOBENE JAHRESZIELE

Trotz der Corona-Krise und deren Auswirkungen auf die operativen Geschäftsergebnisse bestätigt Sika die strategischen Ziele 2023. Das Unternehmen bleibt weiterhin klar auf langfristigen Erfolg und profitables Wachstum ausgerichtet. Mit dem Fokus auf die sechs Eckpfeiler - Marktdurchdringung, Innovation, operative Effizienz, Akquisitionen, starke Unternehmenswerte und Nachhaltigkeit - will Sika bis 2023 jährlich um 6%-8% in Lokalwährungen wachsen. Ab 2021 strebt das Unternehmen die Steigerung seiner EBIT-Marge auf 15%-18% an. Projekte in den Bereichen Operations, Logistik, Beschaffung und Produktformulierungen sollen zu einer Verbesserung der Betriebskosten von jährlich 0.5% des Umsatzes beitragen.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet Sika ein zweistelliges Umsatzwachstum in Lokalwährungen (bisher: Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 6%-8%) sowie eine überproportionale EBIT-Steigerung. Die EBIT-Marge sollte erstmals auf 15% ansteigen.

LIVE-ÜBERTRAGUNG DER GENERALVERSAMMLUNG IM INTERNET

Die ordentliche Generalversammlung der Sika AG findet heute um 16 Uhr statt und wird live im Internet übertragen (www.sika.com/live). Gestützt auf die Verordnung des Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavirus ist eine persönliche Teilnahme der Aktionäre erneut nicht möglich. Die Aktionäre können ihre Stimmrechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Darüber hinaus wird allen Aktionären die Möglichkeit geboten, während der Generalversammlung direkt mündlich Fragen über eine Online-Plattform zu stellen. Im Rahmen der Generalversammlung kommentiert Paul Schuler, Vorsitzender der Konzernleitung, das erste Quartal 2021 und den Ausblick.

NETTOERLÖS IN DEN ERSTEN DREI MONATEN 2021

in Mio. CHF 1.1.2020 -31.3.2020 1.1.2021 -31.3.2021 Veränderung gegenüber Vorjahr

(+/- in %) In CHF



In Lokal-währungen1 Währung-effekt Akquisitions-

effekt2 Organisches

Wachstum3 Nach Regionen4 EMEA 810.7 914.7 12.8 13.2 -0.4 3.5 9.7 Americas 485.7 481.0 -0.7 6.2 -6.9 0.0 6.2 Asien/Pazifik 338.2 422.8 25.0 25.8 -0.8 0.0 25.8 Global Business 179.0 179.1 0.0 2.7 -2.7 0.0 2.7 Nettoerlös 1'813.6 1'998.6 10.2 12.6 -2.4 1.5 11.1 Produkte für die Bauwirtschaft 1'428.9 1'592.7 11.5 13.9 -2.4 2.0 11.9 Produkte für die

industrielle Fertigung 384.7 405.9 5.5 7.8 -2.3 0.0 7.8 Wachstum in Lokalwährungen inklusive Akquisitionen. Umsatzanteil akquirierter Unternehmen ohne Berücksichtigung des Wachstums nach Unternehmenszusammenschluss. Das Umsatzwachstum der erworbenen Geschäfte seit der Erstkonsolidierung ist im organischen Wachstum enthalten. Wachstum bereinigt um Akquisitions- und Währungseffekt. Das Umsatzwachstum der erworbenen Geschäfte seit der Erstkonsolidierung ist im organischen Wachstum enthalten. Das Geschäft von Advanced Resin wurde neu von Global Business in die jeweiligen geografischen Regionen verteilt.

Link (https://www.sika.com/en/media/media-releases/2021/restated-2020-figures.html) zu angepassten Zahlen des Vorjahres.



