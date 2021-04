Corona, Kalifornien (ots/PRNewswire) - TCL®, eine der weltweit meistverkauften Marken für Unterhaltungselektronik und ein führendes Technologieunternehmen, gab bekannt, dass der Luftreiniger breeva ab sofort auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo (http://tcl.sale/PRUS) verfügbar ist. Der breeva von TCL ist in zwei verschiedenen Modellen erhältlich - breeva A2 für 99 US-Dollar und breeva A3 für 109 US-Dollar - die intelligent, elegant und einfach zu bedienen sind. Mit intelligenter Technologie und innovativen Funktionen verbessert der Luftreiniger TCL breeva mühelos die Luftqualität in Ihrem Zuhause - Tag und Nacht.Da TCL im Zentrum des boomenden Smart-Home-Marktes steht, hat das Unternehmen bei der Entwicklung der breeva-Luftreiniger sorgfältig auf das Feedback der Kunden geachtet, um das beste Benutzererlebnis zu gewährleisten. TCL identifizierte die am meisten nachgefragten Funktionen wie größere Raumabdeckung, besseres Filtersystem, Sprachassistenzunterstützung und Erschwinglichkeit, um sie gegenüber den Vorgängermodellen zu verbessern. TCL hat den neuen breeva-Luftreiniger mit einer durchdachten Ausführung der Technologie entworfen und ein Paar Luftqualitätssensoren integriert, die die Luftqualität in Echtzeit verfolgen. Diese Verbesserungen bieten den Benutzern eine stärkere Reinigung, frischere Luft und einen Hauch von Eleganz in ihrem Zuhause.Mit dem breevaShield System kann der neue Luftreiniger von TCL Schadstoffe auf molekularer Ebene effektiv abbauen und Viren, Bakterien und Schimmelpilze zerstören. Der TCL breeva verfügt außerdem über eine Befeuchtungstechnologie, die hilft, Allergiesymptome zu lindern und irritierende Zustände wie Verstopfung und Sinusitis zu beseitigen. Das 360°-Windzirkulationssystem sorgt dafür, dass nahezu jeder Winkel des Raumes abgedeckt wird, so dass die Benutzer von breeva immer aufatmen können, egal wo sie sich befinden.Das TCL breeva A2 ist für 99 US-Dollar erhältlich, mit 45 % Rabatt auf den UVP von 179 US-Dollar und das breeva A3 ist für 109 US-Dollar erhältlich, mit 50 % Rabatt auf den UVP von 219 US-Dollar im Rahmen des Launch Day Special Indiegogo-Angebots (http://tcl.sale/PRUS). Der voraussichtliche Liefertermin ist etwa Juni 2021.Die Pressemappe steht hier (https://drive.google.com/drive/folders/19UYPk77IXCcBQOFKmv4XWrX1-D6NCUzR?usp=sharing) zum Download bereit.Informationen zu TCLTCL befähigt Kunden, mehr zu genießen. Mit einer Reihe von preisgekrönten Fernsehern, Audioprodukten, Mobilgeräten und Haushaltsgeräten ist TCL stolz darauf, durch die Kombination von durchdachtem Design und neuester Technologie sinnvolle Erfahrungen zu liefern. Als eine der weltweit größten Marken für Unterhaltungselektronik hilft TCL mit seiner umfassenden Fertigungskompetenz, einer vertikal integrierten Lieferkette und einer hochmodernen Panel-Fabrik, Innovationen für alle zu liefern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1490458/breeva_combined.jpgPressekontakt:TCL breevaFacebook: @TCLSmartGlobalE-Mail: crowdfunding@tcl.com+852 2586 7850Original-Content von: TCL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127783/4893187