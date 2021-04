DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RWE - Nach Informationen des Handelsblatts geht eine Gruppe einflussreicher Kommunalversorger gegen die Entschädigung von 2,6 Milliarden Euro vor, die RWE für das Abschalten seiner Kohlemeiler mit dem Bund ausgehandelt hat. Sie sehen darin eine Wettbewerbsverzerrung. In einem Schreiben fordern sie die EU-Wettbewerbsbehörde auf, die Zahlungen im Rahmen der beihilferechtlichen Prüfung zu stoppen. (Handelsblatt)

AMAZON - Eine Umfrage unter knapp 1.000 Marketplace-Händlern, die dem Handelsblatt vorab und exklusiv vorliegt, zeigt, dass ein Großteil dieser Händler extrem unzufrieden mit Amazon ist. So antworten auf die Frage, wie partnerschaftlich sie die Zusammenarbeit mit Amazon einstufen, 60 Prozent der Befragten, von Partnerschaft könne keine Rede sein. (Handelsblatt, Welt)

TOYOTA - Toyota ruft eine Elektrooffensive aus. Der japanische Konzern führt dafür eigens eine neue Marke ein. Modelle, die künftig ausschließlich mit Batterie unterwegs sind, erhalten den Namenszusatz "bZ" (beyond Zero). (Handelsblatt)

TOYOTA - Der japanische Autobauer sieht sich in Thailand mit Bestechungsvorwürfen konfrontiert. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf einen Steuerstreit über den Import von Prius-Teile nach Thailand. (Financial Times)

TUI/REWE - Rewe-Chef Lionel Souque hat deutliche Kritik an den staatlichen Hilfen für den Reisekonzern Tui geübt. "Tui ist für Deutschland nicht systemrelevant, warum also über vier Milliarden Euro an Staatskrediten geben? Das finde ich fragwürdig", sagte der Chef des Rewe-Konzerns, zu dem auch die Touristik-Tochter DER gehört, im Interview. Tui sei gar kein deutsches Unternehmen mehr. (Kölner Stadt-Anzeiger)

TALANX/HDI - Nach Jahren der Sanierung schaltet der drittgrößte deutsche Versicherer Talanx in seinem inländischen Privat- und Firmenversicherungsgeschäft- auf Wachstum um. Durch Ausbau von Stärken im Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen sowie des Geschäfts mit Bankpartnern will HDI Deutschland Umsatz und Ergebnis bis 2025 steigern. Wenn man das Selbstverständnis als Mittelständler stärke, könne man die Eigenkapitalrendite auf das Konzernziel von mehr als 8 Prozent über dem risikofreien Zins erhöhen, erklärt Talanx-Vorstand Christopher Lohmann im Interview. 2020 lag die Rendite bei 4,6 Prozent. (Börsen-Zeitung)

MTU - Der von der Pandemie gebeutelte Flugzeugtriebwerkhersteller MTU Aero Engines muss sich auf der virtuellen Hauptversammlung am Mittwoch auf Gegenwind einstellen. Aktionärsaktivisten kritisieren das DAX-Unternehmen wegen seiner relativ hohen Dividende für 2020 und wegen der Exporte in Krisengebiete. (Börsen-Zeitung)

SML-Solutions/3-D-Drucker - SLM Solutions gilt derzeit als Speerspitze im Bereich der sogenannten additiven Fertigung (AM), bekannter unter dem Namen 3-D-Druck. Die Bauteile, werden immer mehr zur Konkurrenz für die traditionelle Metallbearbeitung, Zerspahnungs- oder Gießtechnik. Marktforscher prophezeien der AM-Branche bereits ein stürmisches Wachstum. Der AM-Power-Report kalkuliert mit einem Plus von rund 29 Prozent - pro Jahr! Bis 2025 erwartet der Branchendienst AM Power ein weltweites Geschäftsvolumen von 7,3 Milliarden Euro, dreieinhalbmal so viel wie heute. (Welt)

RENESAS - Der japanische Halbleiterkonzern Renesas will vom kommenden Sommer an wieder wie geplant liefern können. Das versprach Vorstandschef Hidetoshi Shibata am Montag. Wegen eines Brands im Stammwerk in Naka, nördlich von Tokio, kann der Konzern derzeit nicht alle Aufträge abarbeiten. Der Brand hatte die Engpässe bei der Lieferung von Halbleitern für die Autoindustrie weiter verschärft. (Handelsblatt)

LILIUM - Der Münchner Elektroflugzeug-Entwickler macht Tempo, um mit konkreten Vereinbarungen die immer wieder angezweifelte Stichhaltigkeit seines Flugtaxi-Projektes zu untermauern. Am Montag teilte das 2015 gegründete Unternehmen mit, dass die Flughäfen München und Nürnberg Knotenpunkte für einen Netzbetrieb mit einem regelmäßigen Pendelverkehr werden sollen. Ziel sei es, in wenigen Jahren vollelektrische Flugverbindungen für bis zu sechs Passagiere zwischen verschiedenen Standorten anzubieten; und das zu einem Preis, der mit denen herkömmlicher Verkehrsmittel vergleichbar sein soll. (FAZ, SZ)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2021 01:05 ET (05:05 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.