Der amerikanische Energiekonzern Valero Energy Corporation (ISIN: US91913Y1001, NYSE: VLO) wird am 8. Juni 2021 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 98 US-Cents je Aktie auszahlen, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 17. Mai 2021. Somit werden auf das Jahr gerechnet 3,92 US-Dollar Dividende ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 70,85 US-Dollar (Stand: 19. April 2021) entspricht dies ...

