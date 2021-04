Sursee (ots) - Das prosperierende Datenschutz-Kompetenzzentrum "Legal & Data Privacy Consulting" der Swiss Infosec AG hat einen neuen Leiter. Per 15. April 2021 hat der bisherige Senior Consultant Eugen Roesle die Funktion übernommen.Die Swiss Infosec AG hat vor einigen Jahren mit der Schaffung des Kompetenzzentrums "Legal & Data Privacy Consulting" ihre führende Rolle im Bereich Datenschutz unterstrichen. Mit dem Inkrafttreten des neuen Schweizer Datenschutzgesetzes (voraussichtlich 2022) gewinnt das Thema Datenschutz weiter an Bedeutung und damit auch die Nachfrage nach datenschutzrechtlicher Beratung und Unterstützung. Diese ist bei der Swiss Infosec AG besonders umfassend, weil das Team Legal & Data Privacy Consulting eng mit anderen Fachteams der Swiss Infosec AG, z. B. in den Bereichen IT-Sicherheit, Informationssicherheit und Cybersecurity, zusammenarbeitet.Mit Eugen Roesle leitet ein in IT-Recht, Datenschutz, Corporate Governance und Verwaltungsrecht sehr erfahrener Rechtsanwalt das Datenschutzteam der Swiss Infosec AG. Eugen Roesle war vor seiner Tätigkeit bei der Swiss Infosec AG mehrere Jahre inhouse und als Anwalt tätig. Er hat sich auf die Rechtsberatung im Technologiesektor und auf die Bereiche Software- und Vertragsrecht sowie Datenschutz spezialisiert.Seit 2017 berät Eugen Roesle bei der Swiss Infosec AG Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Non Profit-Organisationen zu den rechtlichen Belangen rund um die Digitalisierung. Er übernimmt Mandate als externer Datenschutzbeauftragter nach Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) bzw. EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und vermittelt sein Wissen als Referent und Kursleiter.Als Head of Legal & Data Privacy Consulting nimmt Eugen Roesle in die Geschäftsleitung der Swiss Infosec AG Einsitz und wird mit seinem umfassenden Wissen und seinem grossen Know-how zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens beitragen.Die Swiss Infosec AG ist das führende, unabhängige Beratungs- und Ausbildungsunternehmen der Schweiz in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und IT-Sicherheit und hat ihren Sitz in Sursee. www.infosec.chPressekontakt:Reto Zbinden, CEO Swiss Infosec AGTel.: +41/79/446 83 00E-Mail: reto.zbinden@infosec.chOriginal-Content von: Swiss Infosec AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004897/100869041