Die US-Fluggesellschaft leidet weiter stark unter der Corona-Krise und hat auch zu Jahresbeginn tiefrote Zahlen geschrieben. In den drei Monaten bis Ende März fiel unter dem Strich ein Verlust von 1,4 Mrd. $ an. Vor einem Jahr hatte das Minus bei 1,7 Mrd. $ gelegen. Der Umsatz fiel um 60 %. Zwar stellte das Unternehmen eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen im weiteren Jahresverlauf in Aussicht, das half aber nicht darüber hinweg, dass Analysten weniger Verlust erwartet hatten - die Aktie fiel nachbörslich zunächst um 1,5 %.



