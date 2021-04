NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro von 118 auf 146 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker habe ein außerordentliches erstes Quartal mit einem sehr starken Kundenwachstum hinter sich, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er wachse innerhalb der Branche am schnellsten und sei zugleich am günstigsten bewertet./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2021 / 15:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2021 / 19:00 / ET

DE000FTG1111