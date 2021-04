Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Im gegenwärtigen Niedrigzins- oder sogar Nullzinsumfeld halten die Bondexperten von Anleihencheck Research eine 7,50%-Anleihe (ISIN DE000A3H2V43/ WKN A3H2V4) der Quant.Capital GmbH & Co. KG für ein sehr attraktives Investment.Die Quant.Capital GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf ist eine Technologie-getriebene Eigenanlagegesellschaft. In den algorithmischen Handelsaktivitäten kommen modernste IT-Infrastruktur, Research und intelligentes Risikomanagement zusammen, um optimierte Handelsstrategien innerhalb des regulatorischen Rahmens umzusetzen. Der Aufbau der entsprechenden Infrastruktur ist sehr aufwendig und vor allem für institutionelle Investoren geeignet. Über Anlagevehikel wie die Quant-FinTec-Anleihe können allerdings auch Privatanleger an den Chancen des Hochfrequenzhandels partizipieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...