Exzerpt: Traton überrascht die Börse positiv. Durchatmen bei K+S. United sieht die Nachfrage nach Flugreisen deutlich steigen.Der Handel in Asien entwickelt sich heute sehr durchwachsen. Während die Börse in Tokio schwere Verluste hinnehmen muss, entwickelt sich der chinesische Aktienmarkt sehr positiv. Auch Seoul tendiert ins Plus, während Taiwan leicht abgibt. Die Futures sind dagegen durchweg freundlich. Kurz vor der Eröffnung der europäischen Vorbörse steht der DAX-Future bei 15.403 Punkten (+0,06 %), der S&P 500 Future bei 4.164 ...

