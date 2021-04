The following instruments on XETRA do have their first trading 20.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.04.2021Aktien1 CA48214J1093 Just Kitchen Holdings Corp.2 KYG9066F1019 Trip.com Group Ltd.3 BMG219901094 Clear Media Ltd.4 FR0013455482 Fonciere Atland S.A.5 CA45175C1077 Ikänik Farms Inc.6 CA88165V1076 Tevano Systems Holdings Inc.7 NZHGHE0007S9 Heartland Group Holdings Ltd.8 AU0000145831 Hyperion Metals9 IM00BKSCP798 Advance Energy PLC10 US1381031061 Cantaloupe Inc.12 US62856X1028 MyMD Pharmaceuticals Inc.12 KYG6470A1168 New Oriental Education & Technology Group Inc.Anleihen/ETF1 USG2182GAB98 CK Hutchison International [21] Ltd.2 US46647PCE43 JPMorgan Chase & Co.3 USU9094LAD02 United Airlines Inc.4 XS2332219612 Neinor Homes SA5 USU9094LAC29 United Airlines Inc.6 DE000LB13WQ3 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB13WP5 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000NLB3Q50 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 USG2182GAC71 CK Hutchison International [21] Ltd.10 US46647PCB04 JPMorgan Chase & Co.11 US46647PCC86 JPMorgan Chase & Co.12 US74460WAE75 Public Storage13 US74460WAD92 Public Storage14 US82460EAQ35 Shinhan Bank Co. Ltd.15 XS2333240864 African Development Bank16 USP0R11WAG52 Banco Davivienda S.A.17 XS2331604079 China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch]18 NL00150009Z3 Coöperatieve Rabobank U.A.19 US46647PCF18 JPMorgan Chase & Co.20 USY7280PAA13 Renew Wind Energy [AP 2] Private Ltd.21 DE000HLB22H4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB22G6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 XS2332889778 Rakuten Group Inc.24 XS2332889851 Rakuten Group Inc.25 LU2300294746 AMUNDI MSCI JAPAN ESGUNIVERSAL SELECT UCITS ETFDR