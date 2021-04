ACHTUNG: Interessenkonflikt - Ich besitze die Aktie. Conflict of Interest - I'm a Shareholder! - Jim, ihr habt ein unglaubliches Projekt mit hervorragenden Ergebnissen. Aber das Projekt war eine alte Mine. Warum haben die Vorbesitzer das Potential nicht erkannt? - Was ist mit der Ressourcenschätzung? Wann können wir mit dieser rechnen? - Welche Bohrergebnisse werden noch in dieser Ressourcenschätzung berücksichtigt? - Was plant ihr nach dieser Ressourcenschätzung? - Ab einem gewissen Zeitpunkt bringen weitere Bohrergebnisse nichts mehr, da wartet der Markt auf den nächsten Schritt. Wann erwartest du diesen Punkt? - Wollt ihr das Projekt in Produktion bringen oder wartet ihr auf einen Partner? - Vergleichsunternehmen wie Skeena oder Marathon Gold sind doppelt so hoch bewertet, ist das das Ziel? - Ihr habt 35 Mio. Cash - ich gehe daher davon aus, dass ihr kurzfristig keine Finanzierung braucht? - Weißt du auf welchem Niveau die letzten Privat Placements waren? - Was sind die drei wichtigsten News, die wir in diesem Jahr erwarten können? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Das Interview wurde am 12. April 2021 aufgezeichnet. Kurs auf Ihr Joachim Brunner