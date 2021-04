Wir hatten an dieser Stelle im Mai letzten Jahres um 15 € grünes Licht gegeben mit der Perspektive eines Verdopplers. Inzwischen über 27 €, allerdings 2018 auch schon über 60 €. Bemerkenswert ist, dass sich die Geschäfte des Turnaround-Spezialisten 2020 trotz Covid-19 gut entwickelt haben. 2021 bietet nun die Gelegenheit, infolge der Pandemie in Schwierigkeiten geratene Mittelständler günstig zu übernehmen. Wir rechnen mit einer Vielzahl von Transaktionen, sowohl auf der Einkaufs- als auch auf der Verkaufsseite. Das strategische Interesse an den bestehenden Beteiligungen soll groß sein. Der aktuelle Net Asset Value in Höhe von 32 € dürfte deutlich zu niedrig angesetzt sein. Gestern gab man das erfolgreiche Closing des AURELIUS European Opportunities IV bekannt. Es geht um Investitionszusagen u. a. von amerikanischen und europäischen Universitätsstiftungen, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Family Offices in Höhe von 350 Mio. €. Rücksetzer unter 25 € bieten eine weitere Perspektive Richtung 35 €.



