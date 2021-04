Die US-Justizbehörde (Department of Justice) hat die Fortsetzung des Verkaufsprozesses der Operativen Einheit Americas von K+S an Stone Canyon Industries Holdings LLC, Mark Demetree und Partner, genehmigt.Wie der Düngemittelhersteller K+S am Montagabend weiter mitteilte, sieht er keine kartellrechtlichen Hürden mehr und geht nun davon aus, dass der Abschluss des Verkaufs rund um den 30. April 2021 "überwiegend wahrscheinlich ist".Der Unternehmenswert belaufe sich auf 3,2 Milliarden ...

