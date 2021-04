DJ EUREX/Schwäche im Bund-Future hält zunächst an

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Vortag tendiert der Bund-Future am Dienstag im Verlauf erneut leichter. Der Juni-Kontrakt verliert 15 Ticks auf 170,25 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,40 Prozent und das Tagestief bei 170,09 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 31.235 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 134,73 Prozent.

Nach Einschätzung der Zinsstrategen der Helaba dürften sich die Marktteilnehmer im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag tendenziell zurückhalten, zumal die Corona-Meldungen in den vergangenen Tagen an Einflusskraft verloren zu haben scheinen. Die EZB sehe sich im Umfeld steigender Inflationsraten aufgerufen, ihre expansive Geldpolitik zu verteidigen.

Mit Blick auf die Charttechnik erwartet die DZ Bank, dass die Bären versuchen dürften, das Bondbarometer in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 170 Prozent zu handeln. Insgesamt bleibe der Bund-Future charttechnisch angeschlagen.

