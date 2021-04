Luzern (ots) - Caritas Schweiz hat für die Abstimmung über das CO2-Gesetz aus entwicklungspolitischen Gründen die Ja-Parole gefasst. Der Klimawandel bedroht viele Menschen in den ärmsten Ländern existenziell. Die Schweiz trägt mit ihrem hohen Treibhausgas-Emissionen eine grosse Mitverantwortung.Der Klimawandel bedroht uns alle und auch die Schweiz ist davon nicht ausgeschlossen. Besonders stark betroffen sind jedoch die Menschen im Globalen Süden. Dort trifft es die Ärmsten zuerst, meist Frauen und Kinder, Kleinbäuerinnen und -bauern, indigene Völker sowie Menschen in Slums und auf Inseln, die im Meer zu versinken drohen.Die Ärmsten tragen am wenigsten zur Erderwärmung bei, spüren die Folgen der Klimaveränderung aber am deutlichsten. Weder verfügen sie über die nötigen Mittel und Kapazitäten, um sich vor Dürren, Sturzfluten und Hurrikanen zu schützen, noch können sie auf eine soziale Absicherung oder anderweitige Entschädigungen zurückgreifen.Die Schweiz steht in der VerantwortungIm weltweiten Vergleich und besonders in Bezug auf ärmere und klimaexponierte Entwicklungsländer verursacht die Schweiz pro Kopf sehr hohe Treibhausgas-Emissionen. Entsprechend gross ist die Mitverantwortung, wirksame Massnahmen zur Begrenzung der Klimaveränderung und an der Bewältigung der verheerenden Auswirkungen durch die Erderhitzung zu ergreifen.Aus Sicht von Caritas ist das revidierte CO2-Gesetz ein wichtiger Schritt zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Es setzt den richtigen Handlungsrahmen, damit die Schweiz möglichst rasch den Weg in die Klimaneutralität schafft und damit ihren Beitrag zur weltweiten Klimagerechtigkeit leistet.Pressekontakt:Peter Marbet, Direktor der Caritas Schweiz, steht für weitere Auskünfte unterTel. 041 419 22 18 oder E-Mail pmarbet@caritas.ch zur Verfügung.Original-Content von: Caritas Schweiz / Caritas Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000088/100869054