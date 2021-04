Unterföhring (ots) - Premiere. Zum ersten Mal in seiner Geschichte zeigt ProSieben ein politisches Interview mit einer Live-Übersetzung durch Gebärdensprachdolmetscher:innen. Und zum ersten Mal gibt eine Kanzler-Kandidat:in ihr erstes ausführliches Interview auf ProSieben. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zeigt im Gespräch mit Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke, wie sie Politik in Deutschland gestalten will.Zum Thema Pflege sagt Annalena Baerbock: "Klatschen reicht nicht aus. Schon vor Corona war nicht alles gut, weil in den Krankenhäusern ein Sparkurs gefahren wurde. Wenn wir nicht in Pflege investieren, wird das auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen"Zum Umgang mit Corona: "Wenn wir sagen, dass die Kinder nicht in die Schulen können, wenn sie nicht getestet sind, dann muss das auch für die Arbeitswelt gelten."Den Zuschauern gefällt die Art, wie Katrin Bauerfeind ("Braucht man da Eier - oder Eierstöcke") und Thilo Mischke ("Ist Putin ein Mörder?") das Gespräch führen. Insgesamt schalten 2,7 Millionen Zuschauer:innen in das Gespräch (Nettoreichweite Z. ab 3 J.), bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt ProSieben mit dem Spezial schöne 8,5 Prozent Marktanteil.ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Dieses exklusive Kanzler-Kandidat:in-Interview mit Annalena Baerbock war unser Auftakt in das Wahljahr. ProSieben wird die Bundestagswahl weiter intensiv begleiten - gerne auch mit weiteren Kanzler-Kandidaten-Interviews. Über die klassische Wahlberichterstattung hinaus wird ProSieben in diesem Jahr weiter Themen in den Fokus seiner Berichterstattung rücken, die den Menschen in unserem Land auf der Seele brennen, wie zum Beispiel das Thema Pflege."Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; erstellt: 20.04.2021 (vorläufig gewichtet: 19.04.2021)Pressekontakt:Dagmar BrandauCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 2185email: dagmar.brandau@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4893273