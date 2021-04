Und auch die DIC Asset AG (ISIN: DE000 A1X3XX 4) lässt die firmeneigene Kasse klingeln: So verkündete der Immobilienkonzern die erfolgreiche Veräußerung der Projektentwicklung Riverpark in Frankfurt am Main. Danach hat das börsennotierte Immobilienunternehmen den Deal über ihre Tochtergesellschaft GEG German Estate Group im Auftrag eines Individualmandats erfolgreich unter Dach und Fach gebracht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...