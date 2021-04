LONDON (dpa-AFX) - Nach einer Nullrunde aufgrund der Unsicherheiten in der Corona-Pandemie will die Primark-Mutter AB Foods wieder eine Dividende zahlen. Der Vorstand habe eine Zwischendividende in Höhe von 6,2 britischen Pence (7,2 Eurocent) vorgeschlagen, teilte der Konzern am Dienstag in London mit. Diese solle Anfang Juli an die Aktionäre ausgezahlt werden. Die Aktien fielen dennoch kurz nach dem Handelsstart um rund 4,5 Prozent. Allerdings hatten sie sich seit Dezember auf kräftig erholt.

Auch generell schaut das Management wieder optimistischer in die Zukunft: Waren im ersten Geschäftshalbjahr weniger als ein Viertel aller Primark-Filialen geöffnet, könnten Ende April knapp 70 Prozent der Geschäfte wieder offen sein. Und auch seinen anderen Sparten traut der Konzern wieder mehr zu: So soll sich das Zuckersegment auf Jahressicht besser entwickeln als noch im Vorjahr.

Das erste Geschäftshalbjahr sah dagegen aufgrund der vielfachen Corona-Beschränkungen und Zwangsschließungen von Geschäften deutlich schlechter aus: In den 24 Wochen bis zum 27. Februar dieses Jahres fiel der Konzernumsatz um knapp ein Fünftel auf 6,3 Milliarden Pfund (73 Mrd Euro). Das bereinigte operative Ergebnis knickte um fast die Hälfte auf 369 Millionen Pfund ein./ngu/mne/mis